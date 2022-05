El ex ministro Mario Desbordes (RN) aseguró en El Primer Café que "estoy por una nueva Constitución", pero fustigó que "la Constitución que se está proponiendo no cumple el primero de los mandatos: que sea una que representa a la gran mayoría de los chilenos". El otrora precandidato presidencial dijo estar en desacuerdo con "montones" de artículos del borrador elaborado por la Convención Constitucional, citando como ejemplos el Consejo de la Justicia, la reducción de las atribuciones de las Fuerzas Armadas, y el carácter civil otorgado a todas las policías. "Se legisló a un nivel de detalle en muchas áreas que es impresionante, (los convencionales) se entusiasmaron y se transformaron en parlamentarios", reprochó el ex timonel RN, y por lo mismo, "estoy por no aprobar este texto, pero sí acordar -ojalá antes del 4 de septiembre- qué fórmula usaríamos si gana el rechazo, para tener sí o sí una nueva Constitución".

