El diputado de Revolución Democrática Jorge Brito expuso en El Diario de Cooperativa que "nosotros queremos plantear un camino que respeta las decisiones de los dos plebiscitos, la primera que dijo casi en un 80 por ciento 'vamos por una nueva Constitución con un órgano electo democráticamente’ y la segunda que dijo 'la propuesta que realizó la Convención no nos gustó'. En consecuencia, el camino creemos que tiene que ser respetando aquellas dos decisiones". Para su sector, dijo Brito, "lo importante es no claudicar en que la Constitución no sea un amarre para los cambios que uno quiere".

LEER ARTICULO COMPLETO