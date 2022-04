En El Primer Café, la ex ministra del Trabajo Alejandra Krauss destacó el trabajo de la Convención Constitucional en avanzar hacia un fortalecimiento de la organización sindical. "Estamos en este proceso de modificación en la nueva Constitución. No puede ser que la clase política, que representa intereses de determinados sectores, entorpezca algo que le hace bien al país (sindicalismo); esto no va a afectar al crecimiento, no va a afectar al empleo", aseguró.

