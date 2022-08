Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, comentó en El Diario de Cooperativa los alcances de la carta que junto a otras personas firmó es pos de un diálogo honesto y racional tras el plebiscito del 4 de septiembre, independiente del resultado. El también ex convencional espera que luego de la votación "el país, pero sobretodo la elite del país, la que maneja los temas, que no somos todos los chilenos, valore un poco más la reflexión, la mesura, la contención; porque desde hace mucho tiempo está predominando entre nosotros, no sólo en el ámbito político, la desmesura, de lado y lado".

