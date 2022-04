"Yo soy de la convicción de que tenemos un contrato social completamente fracturado (...) y si no llegamos a puerto y la alternativa del Rechazo es la que al final gana, francamente no sé con qué punto de apoyo nos vamos a quedar para reparar esta fractura. Y lo que va hasta el momento en la (nueva) Constitución, aunque tengo algunas objeciones, me parece que es un punto de partida desde el que podemos empezar a construir". Así explicó el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) en El Primer Café sus razones para firmar la carta titulada "Pensando en Chile, decimos sí a la Nueva Constitución", suscrita por 32 políticos de centroizquierda y ex secretarios de Estado de gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría en apoyo al trabajo que la Convención, así como a la opción del Apruebo de cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

