"Se han levantado fantasmas que no son tales, porque la esencia del problema es que estamos cambiando el orden social de un modo imprescindible: que los derechos sociales se armonicen con los derechos privados y no que los derechos privados sean cartas de triunfo", dijo el ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) en El Primer Café al defender su respaldo al Apruebo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

