Reiterando que su opción es "Aprobar para reformar", el ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) apuntó en El Primer Café que en contraste, la idea de "Rechazar para reformar" se ve algo más inviable debido al alto quorum de la Constitución actual. Dado que en este periodo "la derecha tiene la mitad del Senado, se va a poder reformar únicamente lo que la derecha quiera, y yo no quiero estar nuevamente sometido al veto de la derecha como hemos estado por 30 años". Para el economista, el cambio que necesita la Constitución actual "no es menor; es su verdadera esencia, que es que los derechos sociales están subordinados", de manera que impide efectuar "políticas públicas de igualdad de oportunidades".

