En El Primer Café, ex ministro y ex militante de la Democracia Cristiana Genaro Arriagada criticó la carta titulada "Pensando en Chile, decimos sí a la Nueva Constitución", en la que 32 políticos de centroizquierda y ex secretarios de Estado de gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría expresaron su apoyo a la opción del "Apruebo" de cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. "Deberíamos tomar posición cuando tengamos el texto completo del borrador, porque hasta ahora tiene demasiadas contradicciones e insuficiencias", apuntó el cientista político. Además, cuestionó que los firmantes calificaran a la Constitución vigente como "autoritaria, escrita entre cuatro paredes en medio de una brutal dictadura, con amarres y trampas insoportables para cualquier demócrata auténtico", al considerar que el país cerró hace mucho tiempo la era de la Carta Magna instaurada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras ser reformada multitud de veces durante los últimos 30 años de democracia, especialmente durante el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006).

