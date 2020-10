Independientes No Neutrales: Es preocupante que los políticos estén en el suelo, los necesitamos

Celebrado el histórico plebiscito del domingo, Andrea Repetto, coordinadora de Independientes No Neutrales, abogó este martes para acelerar la aprobación de los proyectos de ley que permitan "una cancha pareja" para las personas que no militan en partidos políticos y que desean postular a la Convención Constitucional, el órgano que será el encargado de redactar la nueva Carta Fundamental.

"Eso básicamente significa dos cosas: que las candidaturas puedan existir, lo que requiere reducir el número de firmas que se exigen; y tener las mismas posibilidades de pactar que los partidos políticos, porque es nos hace más competitivos", dijo la economista en entrevista con Lo que Queda del Día, de Cooperativa.

"Si las listas de independientes multiplican el número de listas, no van a tener la posibilidad de obtener resultados. Si no hay posibilidad de acordar que en ciertos lugares vamos a favorecer a ciertas personas para que tengan posibilidad de salir y solamente lo que hacen las listas de independientes es fraccionar, no van a tener escaños", expuso.

Repetto afirmó que la redacción de una nueva Carta Fundamental que reemplace el texto actual, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es una oportunidad única para "atraer y reencantar a las personas hacia la política".

"Si uno mira todas las encuestas, la opinión de la ciudadanía respecto a los representantes en el Congreso y los partidos políticos está en el suelo desde hace mucho tiempo y eso es muy preocupante, porque los necesitamos. Necesitamos de profesionales en la política que se dediquen a hacer las leyes, a avanzar", aseveró.

Sin embargo, planteó que la elaboración de la nueva Carta Magna "requiere un trabajo muy especial, no son las leyes habituales, no son las discusiones de políticas públicas que tenemos permanentemente, sino que es un trabajo para acordar un nuevo marco de relación en el país" y, por lo tanto, "debe ampliar la posibilidad que otros participen".

Para la economista, el aplastante triunfo de la Convención Constitucional sobre la Mixta en el referéndum "es un signo de que la gente está pidiendo algo mucho representativo y abierto que los mismos de siempre".

"Tenemos que pensar que van a hacer reglas para este otro, este es un grupo de personas que se va a sentar para hacer una Convención para después salirse de esta, y si están los mismos haciendo las reglas para sí mismos, estamos en un problema", planteó.