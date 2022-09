Las miradas sobre qué pasará en materia económica después del plebiscito

La incertidumbre se ha tomado el país y es que a menos de 48 horas del plebiscito constitucional de salida de este domingo, la divisa estadounidense ha tenido una disminución cercana a los 14 pesos respecto a la jornada anterior, lo que lleva a preguntarse a los distintos sectores económicos sobre qué pasará a partir del 5 de septiembre.

El exministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Manuel Marfán (PS), expresó que "si gana el Rechazo, yo creo que el peso se va a apreciar, pero no mucho, porque el grueso de la información ya está incorporada en el tipo de cambio. Lo único que hay es una variante menos, y además cuánto va a durar... un suspiro".

En tanto, el titular de la misma cartera pero durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Ignacio Briones (Evópoli), indicó que "si es que triunfase el Rechazo, yo no creo que se mueva mucho honestamente el lunes. Sí creo, en cambio, que si ganara el Apruebo sería una sorpresa y movería el tipo de cambio para el otro lado".

A su juicio, el exprecandidato presidencial acotó que "ahí de nuevo volvemos como a las certezas sobre caminos que probablemente no sean los más adecuados desde lo económico respecto al futuro".

Desde el empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, resaltó que a partir del lunes "todos los chilenos tenemos que levantarnos a trabajar. Gane quien gane, pensar que lo único que tenemos que hacer es partir el día domingo en la noche y a partir del lunes temprano buscando la unidad nacional para que podamos seguir avanzando".

Además, expresó que el país "no puede seguir dividido y esta propuesta constitucional, a juicio mío, lo he dicho muchas veces: la principal línea roja es que divide a los chilenos, tanto es así que no sabemos quién va a ganar".

Finalmente, desde la mirada de los trabajadores, el vicepresidente de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Leonel Sepúlveda, resaltó que la situación económica "no va a diferir mucho, evidentemente creemos en las palabras de confianza del ministro de Hacienda, que la inflación va a empezar a ser controlada en los próximos meses. Si bien, el resultado que sea, va a alterar por algunos días la economía de una u otra manera, nosotros creemos que a nivel global al fin del año vamos a terminar con un país bastante más estable".