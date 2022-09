El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo en El Primer Café que, más allá de la tensión suscitada esta semana con Chile Vamos, que llevó a suspender la reunión de este jueves respecto al nuevo proceso constituyente, en las negociaciones de los partidos políticos existe "bastante consenso -(aunque no haya aún) nada firmado y vinculante- en que los expertos jueguen un rol tanto en la etapa previa como durante" el desarrollo de la futura Convención. El senador frenteamplista dijo que, por ejemplo, "una comisión de expertos podría redactar el reglamento" del órgano antes de que éste se instale, y luego, ya en la etapa de deliberación, los especialistas puedan "prestar asesoría, presentar mociones, acompañar las comisiones, al pleno, intervenir, pero no votar, porque hay un principio democrático que es que la gente elige a sus representantes". La idea, en resumen, es "que no sean protagónicos, que no tengan derecho a voto: sí a incidir, pero no a voto".

