En el último capítulo de El Primer Café de 2021, cuatro integrantes de la Convención Constitucional recordaron los momentos más complejos que han vivido como parte de la instancia, que está a días de completar la mitad de su mandato y renovar su mesa directiva. Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) mencionó el conflicto al interior de la Comisión de Derechos Humanos por la presencial del almirante en retiro Jorge Arancibia, Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales) la revelación de la mentira de Rodrigo Rojas Vade, Luis Mayol (RN) el pésimo resultado de la derecha en la elección que definió a los convencionales y Benito Baranda (Independientes No Neutrales) las "mentiras" que se ventilan públicamente respecto a lo que sucede en la Convención: "Yo sufro mucho cuando alguien miente y trata de vestir de verdad la mentira. No suelo salir a desmentirlo, pero me produce mucho dolor", confesó el ex director del Hogar de Cristo.

LEER ARTICULO COMPLETO