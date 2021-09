Loncon y Bassa declararon en causa Rojas Vade: Buscamos manifestar nuestra colaboración

El la presidenta y el vicepresidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncon y Jaime Bassa, declararon en el cuartel de la Brigada de Intervención Criminal de la Policía de Investigaciones, en la comuna de Independencia, respecto a la causa que indaga el Ministerio Público por el delito de perjurio contra el constituyente Rodrigo Rojas Vade.

Esto luego de la denuncia que interpuso la mesa directiva del órgano, debido al eventual delito que podría configurarse en la declaración de patrimonio de intereses, donde señaló que mantenía una millonaria deuda por el supuesto cáncer que le afectaba, enfermedad sobre la que mintió y nunca padeció.

"Fue parte del protocolo, cuando se instala una denuncia, el denunciante va a ratificarla", puntualizó Loncon.

"Te piden antecedentes generales, como presidenta doy cuenta de cómo funciona mi relación de trabajo en el interior con Rojas Vade, un convencional que ha estado con plena disposición del trabajo de la Convención", agregó la representante y académica mapuche.

Al comparecer ante la prensa, fue consultada sobre si se ha comunicado con Rojas luego de que éste se viera obligado a confesar su mentira en una entrevista que se publicó el fin de semabna. "No hemos podido conversar, yo he intentado pero no ha sido posible. Está muy cansado, ha sido muy complicado para él", dijo Loncon.

BASSA DECLARÓ POR CASI UNA HORA

Antes declaró en la PDI, por casi una hora, el vicepresidente Bassa.

"Venimos a ratificar la denuncia presentada por la mesa el día lunes. Hemos tratado de manifestar la mayor voluntad posible de colaborar y ahora esperamos que los procedimientos sigan su curso normal", apuntó el abogado constitucionalista, en un punto de prensa realizado en las afueras del centro policial.

También se le preguntó sobre si ha podido hablar con Rojas Vade, pero "no ha habido comunicación con él", respondió.

"Por nuestra parte tenemos una semana muy intensa en la Convención Constitucional", expresó, adelantando que "mañana empieza el trabajo de deliberación del reglamento, queremos abocarnos a esas tareas prontamente".

En cuanto a su declaración en el cuartel policial, comentó que "como se trata de una investigación en curso, preferirí no entrar en el fondo y en las alternativas que puedan ocurrir".

Bassa remarcó que "esta mañana fuimos visitados en la Convención Constitucional por tres funcionarios de la Policía de Investigaciones y en cuanto tuvimos agenda disponible quisimos venir presencialmente a colaborar con la investigación y a dar un gesto de agradecimiento del trabajo que está haciendo la institución policial y también la Fiscalía".

Respecto a quien ocupará la vicepresidencia adjunta que quedó vacante tras la salida de Rojas Vade de la mesa amplia, Bassa dijo que "se va a comunicar y resolver a través de los canales formales dentro de poco", pese a que Loncon había anunciado que asumiría la convencional Tania Madriaga, suplente paritaria del investigado constituyente.