Tania Madriaga no asumirá vicepresidencia a la que renunció Rojas Vade

La convencional del Distrito 7 Tania Madriaga (Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo) finalmente no reemplazará a su compañero del colectivo, Rodrigo Rojas Vade, en la vicepresidencia adjunta que este dejó vacante el fin de semana, tras confesar que no padece cáncer.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la suplente paritaria de Rojas en la fórmula que su ex movimiento presentó a fines de julio, explicó que si bien en la prensa se oficializó su nuevo cargo, comunicó a la mesa que "no daría declaraciones hasta confirmar que el procedimiento que se había decidido adoptar se encontraba formalizado y lo hubiera conversado con el equipo de constituyentes patrocinantes".

Acto seguido, "la mesa directiva retrocede a requerimiento de un grupo de convencionales que solicitó revisar el procedimiento, cuestionando la interpretación que la mesa hacía de mi calidad de subrogante, esto pese a que originalmente me había patrocinado para ello", y planteó a Madriaga que "se evaluaba la alternativa de dejar sin efecto el nombramiento hasta la aprobación del reglamento definitivo".

Esto se consolidó luego en una asamblea del mencionado grupo de constituyentes, que "decidió dejar el cupo vacante, argumentando la incapacidad del espacio para sostener en este momento de crisis una representación, dada la exposición y el acoso político y mediático al que hemos estado expuestos".

A juicio de la convencional, "esta decisión constituye un error político serio, que finalmente aporta al mismo resultado que esta crisis ha ido consolidando: la exclusión de la opción popular extrapartidaria como expresión de la revuelta en el proceso constituyente".

De momento, desde la directiva no se han vuelto a referir a la situación, después de que la propia presidenta del órgano, Elisa Loncon, confirmara el lunes que con la renuncia de Rojas Vade "sube su paritaria, y eso esta definido por el reglamento que hicimos para instalar la mesa ampliada".