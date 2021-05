Luego de arrasar en las votaciones: A Daniel Stingo "no le interesa" ser presidente de la Constituyente

El abogado Daniel Stingo, quien se hizo conocido por su participación en programas de televisión, aseguró este lunes que "no le interesa" ser el presidente de la Convención Constituyente, pese a ser el candidato que más votos obtuvo en todo el país para estar en ese proceso.

El experto en derecho laboral, candidato independiente en cupo de Revolución Democrática (RD), obtuvo 102.147 votos, lo que le permitió arrastrar a dos candidatos más de la lista Apruebo Dignidad en el Distrito 8.

"Sé que me fue muy bien en votación y agradezco el apoyo de la gente a una campaña que, créeme, respecto a otras fue bien austera, pero en principio no me interesa ese cargo (presidente de la Convención), porque además hay mucha incertidumbre del rol que va a asumir el presidente", indicó Stingo en entrevista con La Tercera PM.

En la misma línea, afirmó que si el que toma este cargo "sólo le toca moderar debates y preocuparse de cuestiones administrativas como sucede en el Congreso con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, no me interesa para nada. Yo quiero ser constituyente porque quiero participar de los debates, levantar ideas, redactar artículos, a eso voy".

Pese a esto, afirmó que de igual manera está abierto a conversar con el bloque de izquierda con el cual se identifica, pero solo le interesaría "si el ser presidente significa incidir significativamente en los resultados del órgano".

"Siempre estoy abierto a conversar, lo hicimos con (Fernando) Atria, yo pensando en él como presidente, porque yo veo la política como algo colectivo, un proyecto de muchos en ningún caso personalista", sostuvo.

Valoró que el oficialismo "sea minoría" en la Convención

Por otra parte, Stingo destacó que el oficialismo no haya alcanzado el tercio para la constituyente, dado que -detalló- "nos permite poder lograr acuerdos sin vetos, sin amenazas de ir al Tribunal Constitucional como ellos están acostumbrados, son minoría y desde esa vereda tendrán que ceder en los derechos sociales que esta nueva Constitución garantizará para los que fueron olvidados estos 30 años".

"También son representantes de parte de Chile (oficialismo), pero la gente ya habló y eligió a quienes terminaremos con una Constitución redactada por diez personas que fueron designadas por un dictador", puntualizó a La Tercera.

Finalmente, afirmó que el Presidente Sebastián Piñera fue "clave" para llevar adelante este proceso: "la verdad es que haber presidido el peor gobierno de la historia nos tiene aquí, con una izquierda amplia que va a luchar por una Constitución lo más representativa posible".