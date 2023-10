Luis Silva: Borrador constitucional no tiene color político

El consejero republicano Luis Silva conversó con El Diario de Cooperativa sobre la propuesta que vota hoy ese órgano y que será plebiscitado en diciembre, asegurando que el texto "no tiene color político".

Silva manifestó que "cuando tú le presentas el texto aprobado por el Pleno a una persona que se ha mantenido relativamente ajena al proceso, que quizás no conoce la Constitución vigente, y le muestras el texto aprobado, yo te aseguro que no va a encontrar nada que la gente califique de identitario, porque la seguridad, la preocupación por la seguridad que está impresa en el texto aprobado es una cuestión que no tiene color político".

"La importancia de la estabilidad en el sistema político, de la cual el proyecto aprobado por el Pleno se hace cargo de manera muy robusta, no tiene color político, es transversal", añadió.

Más información en instantes