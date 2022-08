En El Primer Café de Cooperativa, el ex presidente del Partido Radical Carlos Maldonado aseguró que "es bien difícil que haya apertura a modificaciones al texto (constitucional) si es aprobado" en el plebiscito de septiembre. El ex candidato presidencial, que va por el Rechazo, apuntó que no ha visto "a nadie de Apruebo Dignidad que diga que son partidarios de modificaciones estructurales al texto en aquellos temas que quedaron mal regulados", por lo que él tiene "serias dudas" sobre la voluntad de ese sector a eventuales reformas post plebiscito. Ante dicho escenario, explicó que hay un grupo en la centroizquierda -del que él forma parte- que prefiere el Rechazo para que el país "se dé una nueva oportunidad, aunque demore unos meses más", para la redacción de otra Carta Fundamental: "Veo más probabilidades de construir una nueva y buena Constitución a partir de que el país rechace la propuesta de la Convención", señaló el ex ministro de Justicia.

