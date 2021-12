En El Primer Café de Cooperativa, el ex precandidato presidencial Mario Desbordes (RN) aseguró que si gana José Antonio Kast (Partido Republicano) la elección presidencial, la Convención Constitucional "se va a moderar más aún, considerando que algo de moderación se empezó a oír después de la (elección) parlamentaria, donde no ganó la izquierda más dura". Aun así, el ex timonel RN expresó que quiere votar apruebo en el plebiscito de salida del órgano constituyente, pero que "si sale una mala propuesta y sale una propuesta forzada, yo me voy a trasformar en el guaripola del rechazo, porque aquí no hay carta blanca para la Constituyente y espero que eso no suceda".

