El senador Matías Walker, uno de los militantes DC que -a contrapelo del partido- apoyó el Rechazo, comentó en El Primer Café la intención de la "Centroizquierda por el Futuro" (ex Centroizquierda por el Rechazo) de seguir articulada de cara al nuevo proceso constituyente. Confirmó que el exconvencional Felipe Harboe (ex-PPD) "legítimamente quiere formar un partido propio", pero opinó que "no es necesario que todos converjamos en un mismo partido, puede haber una coalición". De hecho, para quienes "hemos estado con ideas similares de propiciar el Rechazo para generar una buena y nueva Constitución, es lógico que sigamos articulados" con ese fin, enfatizó. Junto a la senadora Ximena Rincón y el expresidente Frei "somos DC, queremos seguir en la DC, a pesar de que algunos nos quieren expulsar", tienda en la cual también esperan haya "una profunda reflexión", dado que "el resultado nos dio la razón de que el Rechazo no era de derecha, sino que era transversal (...) y de que la directiva que llamó a votar por al Apruebo estuvo en la tesis equivocada".

