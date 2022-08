Ministro Jackson recibirá a parlamentarios DC que apoyan el Rechazo

El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se reunirá este miércoles con un grupo de parlamentarios de la DC que están a favor de la opción Rechazo en el plebiscito de salida, liderados por la senadora Ximena Rincón.

Tras el pronunciamiento de Contraloría, Jackson planteó que "tendremos que escuchar, atender y recibir todas las propuestas que vengan desde el sector del Rechazo para saber cuales son sus propuestas, las que idealmente fuesen unitarias, para que de esa manera puedan tener mayor viabilidad política".

"Nosotros felices de recibir insumos y propuestas, pero al menos el único mandato que el Presidente de la República tiene sobre la mesa validado en este caso, con un 78 y un 80 por ciento de la población respectivamente es respecto a la idea de que haya una nueva Constitución y que sea redactada por personas que sean electas para ese propósito", recordó.

La parlamentaria sostuvo que "lo que nosotros le hemos señalado al gobierno y hemos conversado con el ministro Jackson, que presentamos ya hace unas semanas un proyecto de ley que fija un camino y que además involucra al Presidente de la República en este camino y esperamos obviamente que el gobierno le ponga discusión inmediata a este proyecto de ley que presentamos junto al senador Matías Walker, el senador Iván Flores y el senador Fidel Espinoza".

Presidenta PS acusa "sesgo" de Contraloría

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comentó que "hay un sesgo de Contraloría, aquí todos queremos que se respete la legalidad. Creo que el sesgo con que ha actuado Contraloría es evidente, porque el ministro Jackson es miembro del comité político".

"Si no tiene tareas políticas, ¿cuál sería su función? No podemos pretender que los ministros estén abstraídos de lo que significa hoy día el proceso constituyente. Yo no pretendo que los ministros salgan a hacer campaña, pero sí que se permita el legítimo derecho que tienen de poder informar a la ciudadanía, porque es un deber del Estado que esta elección del 4 de septiembre sea una votación informada", recalcó.