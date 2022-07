En El Primer Café, el ex convencional Cristián Monckeberg (RN) criticó el mecanismo definido en la propuesta de nueva Constitución para hacerle reformas si se llega a aprobar, recalcando que "se llenó de cerrojos, de requisitos (...) y cuando uno empieza a ver cuáles son (los aspectos) que tienen que ir a plebiscito, literalmente es todo". El ex ministro consideró que esto se debe a que "como la propuesta no es consensuada, no es mayoritariamente recogida, lo que se busca es rodearla de ciertas protecciones, y esa es la realidad", y no necesariamente para democratizar sus cambios.

