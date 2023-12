Mujeres, seguridad, pensiones: Debate de voceros del A Favor y el En Contra

Los abogados Jorge Barrera, militante del Partido Republicano y vocero de la campaña del A Favor; y María Pardo, exconsejera constitucional por Convergencia Social y vocera de la opción En Contra, debatieron en El Diario de Cooperativa sobre algunos de los principales temas que han agitado la discusión pública de cara al plebiscito del próximo domingo: los derechos de las mujeres, la seguridad pública, las pensiones y la salud en la propuesta de Carta Magna.

DERECHOS DE LAS MUJERES

El rol de la mujer en la nueva Constitución. ¿Va a ser mejor si es que se aprueba o va a ser peor si es que se aprueba?

- Jorge Barrera:

Estamos frente a una Constitución, a una propuesta constitucional que respecto de la Constitución vigente entrega más derechos a la mujer, la pone en mejores condiciones frente a la sociedad, estableciendo una igualdad respecto del hombre. A diferencia de lo que decía la presidenta (Michelle) Bachelet durante la franja de la campaña, establece una igualdad salarial como principio en la misma empresa entre hombres y mujeres, donde obviamente en caso de que exista la misma labor van a ganar exactamente lo mismo. Esto es muy importante, además, desde el punto de vista de las oportunidades que se entregan con sala cuna universal desde los dos meses y medio, con un perfil educativo, no solamente como guardería, por lo tanto, no solamente garantizado para las mujeres que trabajan, sino también aquellas que quieren enviar a sus hijos a escolarizarlos desde muy temprana edad.

También establece y un reconocimiento a los deberes de cuidado, la corresponsabilidad parental de manera explícita en el texto. Por lo tanto, si nosotros comparamos el texto vigente que es lo que se va a plebiscitar con la propuesta constitucional, encontramos que existen avances sustantivos respecto a los derechos de las mujeres, donde existe más allá de cómo se llama la protección más robusta de la vida de quien está por nacer, ningún peligro respecto de las tres causales, tal como falsamente se ha establecido durante la franja del En Contra.

- María Pardo:

A mí me gustaría hablarle a las mujeres y decirles que acá hay peligros, y hay peligros que son graves. Hay peligros porque los propios republicanos, el consejero (Álvaro) Barchiesi, dijo que ellos, los republicanos, iban a perseguir en todo momento y en todo lugar, y estoy citando textual, la derogación del aborto. Entonces, en ese contexto, fórmulas textuales que son distintas a las que permitieron el aborto en tres causales, desde luego que generan un riesgo.

Por otra parte, también está en riesgo la ley "papito corazón", una ley que nos costó tanto conseguir para el pago efectivo de las pensiones, cuando sabemos que el 97% de los deudores de pensiones son hombres. Y este es un tema que no se me ocurrió a mí, que los abogados expertos en derechos de familia han levantado las alarmas, porque acá existe la posibilidad cierta de que se levanten requerimientos de inaplicabilidad respecto de esta ley "papito corazón" para impedir el pago de la pensión.

Ahora, Jorge también habla del tema de la igualdad salarial. También hablemos y seamos sinceros, acá lo que hay es una garantía bastante inferior a aquella que se establece en el artículo 62 bis del Código del Trabajo. Incluso esa garantía del Código del Trabajo es una garantía que no ha funcionado, y cualquier laboralista que se precie lo va a explicar así. Por muchas razones, entre ellas, el empleador no tiene deber de informarnos acerca de cuánto ganamos en comparación con nuestros compañeros, no tenemos cómo saber si se está cumpliendo o no.

El deber relativo a la sala cuna se desvirtúa completamente, porque este es un derecho laboral, y acá se pusieron a inventar la pólvora tratando de cambiarlo de lugar. Y respecto al deber de cuidado, yo creo que hay que tener harto ojo con no ilusionar a las personas, porque acá no hay un reconocimiento como derecho, que es algo que la ciudadanía pidió a través de una iniciativa popular de norma, eso es algo que ellos rechazaron, y que lo establecieron simplemente como un principio, con un mandato débil, y que la verdad es que yo creo que no va a generar un incentivo para que las cosas cambien realmente en ese ámbito.

SEGURIDAD Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS

¿Esta es la Constitución de la seguridad, o es la narco-constitución, o se están extremando los argumentos de uno y otro lado para tener mayor apoyo el domingo?

- María Pardo:

A mí me gustaría poner sobre la mesa que el punto acá es que lo que se está prometiendo no es verdad, y no es verdad por un conjunto de argumentos. Entre ellos está el riesgo que hay para la persecución del narcotráfico. Y ojo, ese no es un riesgo solamente para la persecución del narcotráfico, también lo es para la persecución de los delitos económicos, de los famosos delitos de cuello y corbata, para los delitos ambientales. Y acá no lo estoy diciendo solo yo, nuevamente, los expertos en derecho penal han levantado las alarmas y han señalado que esto es un peligro. Un peligro que, y uno conoce a sus colegas también, esto se va a llevar a Tribunal Constitucional. A mí me gustaría que no nos tomáramos al ligero este tema.

Pero ¿es la narco-constitución?

- María Pardo:

Yo creo que hay un riesgo de que lo sea. Ese es el punto.

- Jorge Barrera:

No existe, además, ningún problema respecto de ese falso argumento de la narco-constitución, la verdad es que es un invento de ciertos profesores de derecho penal, que analizando la norma en materia penal, no en materia constitucional, sin analizar siquiera lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, donde se establece la precisión de una norma, la norma que además viene de la Comisión Experta, fueron los mismos expertos de izquierda quienes aprobaron la norma, se aprobó tal cual en el Consejo Constitucional, permite entregar precisión respecto de la conducta a la cual se va a sancionar penalmente. Eso no es ningún problema, y se ha dicho, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, analizando el mismo texto vigente, incluyendo la precisión dentro de este elemento, y por lo tanto no hay ningún problema.

Sí es una Constitución que permite y habilita que la discusión en el Congreso Nacional en los próximos años se establezca en marco de la seguridad, para proteger no solamente la seguridad de las personas con mejores policías, para establecer obviamente un mejor resguardo de la frontera, para establecer también obviamente herramientas con una fiscalía supraterritorial.

¿Y era necesaria la cabeza en el basurero en la franja?

- Jorge Barrera:

Yo no soy el encargado de la franja, yo estoy acá para volver a debatir respecto del contenido del texto constitucional, y el contenido del texto constitucional lo que entrega es un marco distinto, con soluciones distintas a lo que se ha establecido hoy en nuestra Constitución vigente, no para que la Constitución solucione el problema de seguridad, pero sí para que el Congreso Nacional tome las medidas del caso.

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIONES Y SALUD

En materia de pensiones y de salud, ¿avance o retroceso con esta Constitución?

- Jorge Barrera:

Estamos frente a una propuesta constitucional que le entrega propiedad expresa de los fondos de pensiones a los trabajadores. Yo quiero hablar de los trabajadores chilenos frente a un Gobierno que pretendía en algún momento poder quitárselo. Lo han dicho parlamentarios expresamente, el parlamentario Gonzalo Winter, lo ha dicho también Yasna Provoste, y esta Constitución le entrega seguridad respecto a sus fondos previsionales.

Entrega además, en materia de salud, el deber del Estado de entregar y de garantizar una salud oportuna, porque una salud que no llega a tiempo es una salud que no está garantizada y garantizando los mismos derechos que garantiza la Constitución vigente para no tener retrocesos respecto de la elección y con algo muy importante entre instituciones estatales y privadas, tal cual lo establece las 12 bases, que no fue un acuerdo ni siquiera de la Comisión Experta, no solamente el Consejo Constitucional sino que fue establecido en el Congreso en el Acuerdo por Chile, que fue el acuerdo político que inició este proceso constitucional.

- María Pardo:

Respecto de las pensiones, yo creo que el mayor problema que tenemos acá es que lo que quedó en la redacción de la seguridad social es un texto que, lo más probable, es que va a incentivar que todo siga igual. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres se sigan jubilando con una pensión autofinanciada de 177 mil pesos y las mujeres de 148 mil pesos, en la mediana. Yo creo que esto es súper complejo, porque lo que le estamos diciendo a las personas es, todo va a seguir igual, se van a seguir jubilando con pensiones de miseria, y de nuevo, le hablo sobre todo a las mujeres, las mujeres tenemos más lagunas, ganamos menos y los republicanos no hicieron nada para cambiar aquella situación, y además vivimos más, entonces en esas condiciones yo creo que esto es un portazo en la cara que nos están dando.

Respecto de los derechos sociales en general, había una una iniciativa popular de norma que hablaba del fin al lucro, de la limitación del lucro, porque a nosotros no nos molesta que hay instituciones privadas, pero desde luego que hay que tratar de tomar los resguardos cuando estas instituciones están haciendo negocios con la vejez de las personas, con la salud de las personas. ¿Y qué pasó? Ellos se negaron a discutir acerca de esta disposición, que yo creo que hubiera sido algo razonable que hubiéramos puesto sobre la mesa. Entonces, acá yo creo que hay varios problemas y que hay que decirles a la personas cuáles son los riesgos, no hay que negarlos.

En materia de salud, se habla de la libertad de elección. Bueno, pero la libertad de elección, al igual que en materia de educación, va a ser solamente para aquellas personas que tienen plata en el bolsillo para para hacer esa elección. Hablémosle a las personas con la verdad, esta es una Constitución que no nos va a solucionar las condiciones de vida en la que hoy día estamos viviendo, sino todo lo contrario, nos va a perjudicar.