El constituyente Ricardo Neumann (independiente-UDI) sostuvo en El Primer Café que, quedando dos semanas para entregar el borrador de la nueva Constitución, hay que empezar a ver cómo se genera una salida institucional a un proceso constituyente que "al no salir como la ciudadanía esperaba, tiene que volver a juntarnos más allá si gana el Apruebo o el Rechazo" ya que, a su juicio, el que gane será por "muy poca diferencia" y no va a tener la " transversalidad y la legitimidad de representar a gran parte de Chile", por lo que debemos ver "cómo enfrentamos ese problema, y yo creo que es responsable empezar a hablar de eso ahora" y generar lo que se ha denominado una Constitución que sea "la casa de todos". "En cualquiera de los dos casos, lo importante es que no nos quedemos en el status quo y que esta conversación siga adelante para sí tener un proceso constituyente donde eventualmente estemos todos representados", concluyó.

