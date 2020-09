Oposición toma distancia del "decálogo" de Piñera: "Se parece demasiado a la Constitución actual"

Líderes de oposición reaccionaron de modo crítico frente a los 10 puntos señalados como "esenciales" por el Presidente Sebastián Piñera para una eventual nueva Constitución.

Según se conoció en las últimas horas, el Mandatario elaboró un documento de tres páginas, que compartió con varios de sus ministros, en el que reivindica aspectos como "el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos", "educación obligatoria y financiada por un sistema gratuito", y que "el Estado debe garantizar el acceso libre a las prestaciones de salud".

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, aseguró que comparte algunos planteamientos, pero cuestionó que el Mandatario no haga foco en la garantía de los derechos fundamentales.

"Creo que, en general, hay muchas cosas que compartir, cosas interesantes, como el tema de la sostenibilidad y la participación ciudadana que se incorpora. Pero hay cosas que realmente son más de lo mismo, por ejemplo cómo aborda el derecho a la educación, el derecho a la salud", sostuvo Chahín.

"Confirma que está por el Rechazo"

"En lugar de garantizar una educación y salud de calidad y gratuita, más bien pone énfasis nuevamente en la libertad de elección", advirtió el líder falangista.

Asimismo, el ex ministro de Justicia y presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, manifestó que el "decálogo" del Mandatario "se parece demasiado a la Constitución actual".

A juicio del timonel, con éste Sebastián Piñera "no se atreve a decirlo, pero confirma que está por el Rechazo".

Bellolio pone foco en la falta de consensos opositores

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó que, si bien en el oficialismo existen discrepancias entre aprobar o no en el plebiscito, coinciden en los puntos presentados por el Presidente, a diferencia de la oposición, que -aseguró- "tienen muchísimas diferencias" entre ellos.

"Dentro de Chile Vamos y del Gobierno hay diferencia de opinión sobre el Apruebo o Rechazo, pero no tenemos diferencias sustantivas con respecto a los contenidos, y aquí hay una propuesta con 10 contenidos esenciales. En cambio, en la oposición no han querido hablar de contenido, y no han querido porque entre ellos tienen muchísimas diferencias", aseguró.

Bellolio se preguntó "qué es lo que piensan realmente (en la oposición) sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos, sobre ámbitos de salud, sobre ámbitos de la propiedad privada, sobre la independencia del Banco Central... En ese tipo de cuestiones dentro de la izquierda hay diferencia radicales", sostuvo.