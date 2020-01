Ossandón por rechazo de senadores RN a nueva Constitución: Están cometiendo un error tremendo

El senador de RN Manuel José Ossandón cuestionó la decisión de sus pares de la colectividad que dieron a conocer en la víspera que optarán por la opción "Rechazo" en el plebiscito de abril sobre nueva Constitución.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario apuntó que la decisión de ocho de los nueve senadores de la bancada RN es un error y que con ello se le está regalando el triunfo del "Apruebo" a la oposición.

"No estoy enojado con mis colegas, al revés, los respeto y tienen todo el derecho de hacerlo, pero les quiero aclarar que están cometiendo un error político, no grande, inmenso. Salgan a la calle, el trato con el mundo político, con nuestra Constitución, con la forma como hemos llevado el país está roto", dijo Ossandón.

"El golpe iba para mí, pero yo soy duro de matar y además soy una persona acostumbrada a tomar decisiones duras cuando los problemas son duros y grandes", añadió.

Ossandón insistió que "el no reconocer que en Chile existe un cambio del 18 de octubre, que es un cambio cultural, político, duro, en el cual la gente se manifestó por problemas que son ciertos, reales, y pensar que seguir con la misma forma de vivir que tenemos hoy día va a asegurar la paz en el futuro en Chile, eso es mentira".

El senador además sostuvo que sus colegas "sucumbieron a la presión de la UDI" en esta materia constitucional, ya que en el gremialismo desde un principio se han mostrado reacios al proceso constituyente.

"El Gobierno lo ha hecho pésimo en el orden público"

Además, el senador RN manifestó que el reclamo por el orden público -que aludieron sus pares para rechazar la nueva Constitución- es un error, dado que este tema le corresponde al Gobierno.

"Ellos manifiestan que las condiciones de orden público no son las adecuadas, pero omiten que quien tiene que estar a cargo y mantener el orden público es nuestro Gobierno, nuestro Presidente. Si no somos capaces de garantizar la paz para poder tener un proceso de plebiscito ¿a quien se lo vamos a exigir?", sostuvo.

"Reconozcamos, en el orden público este Gobierno no lo ha hecho mal, lo ha hecho pésimo, la gente está asustada, pero como ha pasado un tiempo y la cosa está un poco más tranquila se está demostrando que los que firmaron el famoso acuerdo por la paz social y la nueva Constitución no creían en eso y lo estaban haciendo por miedo", añadió.

Asimismo, defendió su decisión de respaldar el "Apruebo" en el plebiscito de abril próximo como una manera de tener "realismo político".

"No es que yo esté a favor o en contra de la Constitución, estoy hablando de una cosa que se llama realismo político ¿cómo vamos a enfrentar este cambio? O me van a decir que en el fondo nosotros somos capaces de decir que el 18 de octubre, cuando la gente reclamó por sus frustraciones, por la falta de justicia, por las pensiones miserables, por la falta de servicios básicos, por los remedios, ¿estaban reclamando por un tema político? o ¿esa es una posición de izquierda? No, eso no es una posición de izquierda ni de derecha", planteó.