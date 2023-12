"Pasó la vieja": Bachelet revela diálogo con Piñera durante el estallido

La expresidenta Michelle Bachelet recordó el llamado que recibió entonces del mandatario Sebastián Piñera en pleno estallido social, ocurrido en Chile casi a finales de 2019.

Bachelet conversó con CNN Chile sobre el proyecto que planteó, en su Gobierno, para cambiar la Constitución vigente y reconoció que hasta el día se pregunta "qué hubiera pasado si ese proyecto hubiera seguido adelante y se hubiera aprobado".

En esa línea, la exdirectora de ONU Mujeres contó que tras el estallido y con la situación política pendiendo de un hilo, Piñera la llamó por teléfono "y me dice que está pensando en retomar mi proyecto, pero ya estaba la gente en las calles (...), la nueva Constitución aparecía por todos lados como una petición muy fuerte, pero con asamblea constituyente".

Bajo este nuevo escenario que enfrentaba Chile, Bachelet -contó- le respondió a Piñera "'Presidente, ya pasó la vieja, ya no es momento', porque no había apetito para esa Constitución, que tenía otra lógica".

La expresidenta planteó que "se perdió una oportunidad muy importante" al no seguir tramitando su proyecto para cambiar la carta magna.

"Más allá de las modificaciones que pudo ingresar el Parlamento, eso fue una falta de visión y una sobreideologización del tema", sostuvo.

"HERMOSOS TITULARES, PERO CON LETRA CHICA"

Ayer, el Partido Socialista compartió el video que grabó Bachelet para la franja del En Contra en este segundo intento por cambiar la Constitución vigente desde la dictadura.

En diálogo con CNN Chile, la expresidenta remarcó que la propuesta que se plebiscitará la próxima semana "tiene una sola mirada de un solo color político, que es lo mismo que se criticó por la gente que votó Rechazo".

"La verdad -añadió- es que la Constitución tiene que ser algo más genérico (...), que permita que coexistan distintos puntos de vista, distintas miradas. Y, por otro lado, que permita que sean los distintos poderes del Estado los que jueguen su rol adecuadamente".

A su juicio, "uno de los problemas de esa propuesta es que tiene hermosos titulares, pero (con) letra chica".

La expresidenta remarcó que independiente del resultado del próximo 17 de diciembre, Chile no debe embarcarse en el corto plazo en un tercer intento por cambiar la carta magna.

"Uno nunca sabe si un nuevo gobierno quiera hacerlo, pero yo creo que en este gobierno está totalmente cerrado. Hay una convicción y una decisión. Por lo demás, yo creo que ya está bueno", zanjó.

FUTURO POLÍTICO

"De ninguna manera", así de tajante fue la expresidenta al consultarle sobre la posibilidad de postular a un cargo en el Congreso.

"Esto no le va a gustar a los legisladores, pero a mí me gusta lo ejecutivo, pensar sí, pero hacer cosas, no solo legislar y discutir. No es lo mío", sostuvo la dos veces presidenta.

Y frente a un tercer intento por gobernar Chile, Bachelet planteó que "la democracia implica tener nuevos rostros, nuevas personas. El ideal es que haya candidatos suficientes. Todavía quedan dos años para que aparezcan esos liderazgos, si es que la gente no los ve todavía", respondió.