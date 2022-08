Plebiscito: Lo que dicen las últimas encuestas previas a la veda

Tres encuestas de opinión pública e intención de voto se publicaron este viernes, a horas del inicio de la "veda" que prohíbe su difusión en los 15 días previos a una elección; en este caso, el plebiscito constitucional del domingo 4 de septiembre.

Las empresas Black & White, en la mañana; Activa Research, a las 18:30 horas, y Cadem, a las 20:30, difundieron esta jornada sus últimos pronósticos públicos en miras al referendo, y las tres coinciden en dar ventaja amplia a la opción Rechazo.

B&W

Con su sondeo online respondido por 1.802 personas los días 15 y 16 de agosto, Black & White estima un 42 por ciento de votos para el Apruebo y un 58 por ciento para el Rechazo: una brecha de 16 puntos a favor de esta última.

Según esta encuesta, el Apruebo es más alto entre las mujeres (44 por ciento) que entre los hombres (40 por ciento); y en los votantes jóvenes, de entre 18 y 24 años (55 por ciento), que entre las personas de 35 a 54 años (33 por ciento), donde el Rechazo llega a 67 por ciento.

El Rechazo también es fuerte en los grupos ABC1, donde alcanza un 64 por ciento de intención de voto, frente al 36 por ciento que logra el Apruebo.

PULSO CIUDADANO

El estudio "Pulso Ciudadano", de Activa Research, incluyó 2.089 entrevistas realizadas entre el 16 y el 19 de agosto, e indica que un 45,8 por ciento de la población votará Rechazo; un 32,9 por ciento Apruebo y un 15,7 por ciento permanece indeciso.

📊 #PulsoCiudadano A 16 días del Plebiscito Constitucional, un 45,8% de la población votará rechazo, un 32,9%, apruebo, un 15,7% está indeciso, un 2,5% votará nulo/blanco y un 3,1% no votará. No hay variación significativa en ninguno de los datos, respecto de la medición anterior. pic.twitter.com/byROkPYqYW

En un pronóstico para un escenario con el 100 por ciento de los electores, existe una ventaja de 16,4 puntos para el Rechazo (58,2 por ciento) respecto al Apruebo (41,8 por ciento).

Los números se estrechan en un escenario de votante probable, que la firma estima en un 64,1 por ciento del padrón electoral (9 millones 664 mil 115 votantes). Aquí el Rechazo conseguría un 53,5 por ciento y el Apruebo un 46,5 por ciento, con una diferencia de siete puntos porcentuales entre ambos.

#PlazaPública #PlebiscitoDeSalida A dos semanas del plebiscito, 37% (-1pto) votaría Apruebo y 46% Rechazo. 17% no sabe, no responde o no vota pic.twitter.com/NnIjR6npB5