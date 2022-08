La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, aclaró en El Primer Café que ella no suscribe la tesis de "rechazar para reformar" la Constitución actualmente vigente, sino que es partidaria de cumplir con el objetivo de lograr "una nueva y buena" Carta Fundamental. Esta última condición, a su juicio, no la tiene la propuesta emanada de la Convención. Conforme muestran las encuestas, "la gente rechaza este texto, pero jamás renunciará al anhelo de una nueva Constitución", advirtió. Por otro lado, la dirigente enfatizó que "la gente no rechaza por cambios cosméticos, sino que por razones estructurales", y el sector oficialista que está a favor del Apruebo en el plebiscito, al momento de discutir eventuales reformas, "habla de la 'implementación' (de la nueva Carta) más que de cambios profundos, que van a requerir realmente una voluntad profunda (de modificar), lo que veo difícil que se dé una vez aprobada", razonó.

LEER ARTICULO COMPLETO