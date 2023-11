Pulso Ciudadano: 66,3% votaría En Contra en plebiscito constitucional

A menos de un mes del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, la encuesta Pulso Ciudadano reveló un segundo pronóstico electoral que impone al En Contra como ganador en los comicios.

El análisis consideró únicamente los votos válidamente emitidos y la proyección fue de 66,3% En Contra, mientras que un 33,7% se inclinaría por A Favor.

En cuanto a todo el espectro de votos, un 43,6% de los encuestados votaría En Contra, representando un aumento de 6,9 puntos al mes anterior. En tanto, el A Favor alcanzó un 22,2%, aumentando en un 9,9 puntos en relación a la medición de octubre.

Por otro lado, un 22,4% señaló que no sabe qué votará, el 7,5% lo hará por nulo o blanco y otro 4,3% indicó que no acudirá a sufragar.

"NO ES UN PLEBISCITO RESPECTO AL GOBIERNO"

Desde el En Contra, el diputado Alberto Undurraga (DC) llamó a votar para rechazar la propuesta de la Carta Magna y aseguró que "el En Contra es la única alternativa que permite un acuerdo nacional. El A Favor es mantener la división del país, y por eso hemos hecho un llamado a votar en contra, porque es la única alternativa que permite un acuerdo nacional".

Asimismo, enfatizó que "este no es un plebiscito respecto al Gobierno, esto se trata de un texto constitucional, un texto que retrocede en derechos, que porque está mal redactado permite interpretaciones a favor de la delincuencia, y por lo tanto, la verdad que nosotros estamos haciendo un llamado a votar En Contra por el texto, más allá de la opinión que uno tenga del Ejecutivo".

RN RESPONDE A PPD SOBRE SUSPENDER DISCUSIÓN HASTA 2030

Por otro lado, desde el A Favor, el diputado Frank Sauerbaum (RN) se refirió a la petición del senador y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, de comprometerse como colectividad de suspender la discusión constitucional hasta el 2030.

"Las declaraciones de Quintana por lo menos demuestran un ánimo de entender que esta discusión no se puede seguir dilatando. Yo en vez del 2030, sugeriría el 2070", sostuvo.

En esa línea, argumentó que "Chile no requiere más inestabilidad, no requiere más modificaciones constitucionales, lo que requiere es que los parlamentarios y los políticos nos pongamos de acuerdo en buenas políticas públicas para los chilenos, en hacer crecer al país, en hacerlo crecer con niveles de igualdad, con niveles de desarrollo común, con oportunidades para todos, y no con este ánimo permanente de beligerancia que tienen los sectores más radicalizados".