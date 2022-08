¿Qué pasa si gana el Rechazo? Idea de una nueva convención toma fuerza

A dos semanas del plebiscito constitucional, los actores políticos comenzaron a moverse respecto a los potenciales resultados, entre ellos, el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien señaló que en caso que gane el Rechazo se debe avanzar en un nuevo proceso constitucional, a través de una nueva Convención Constitucional.

La anterior idea fue respaldada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, algo que llamó la atención de la senadora Ximena Rincón (DC) quien aseguró que la centro izquierda disidente ya había planteado esa opción antes.

"Y esta reforma lo que hace justamente es señalar que de ganar el rechazo, que es lo que todas las encuestas están indicando una y otra vez, que se impone una obligación al Presidente de la República para enviar al Parlamento un nuevo proceso", aseguró Rincón.

"Nosotros creemos que es fundamental poner en discusión inmediata este proyecto. Me sorprende que el ministro Jackson aparezca con esta solución cuando la planteamos hace ya un buen rato, el 2 de agosto, y la semana pasada se la volvimos a entregar. Fuimos en senador Walker, Iván Flores y el senador Fidel Espinoza", agregó.

¿HOJA EN BLANCO?

El senador Juan Luis Castro (PS) señaló que se deben rescatar algunas propuestas del nuevo proyecto de Carta Magna y no ir directamente a una hoja en blanco.

"Sería inoficioso partir de nuevo de la hoja en blanco cuando hay una base que hay sectores de distinto tipo que valoran el actual nuevo texto. Y esto lo dicen diversos personeros de izquierda o derecha. Por ejemplo, el Estado social de Derecho me parece que se va a imponer de todas maneras como una base consensuada", señaló Castro.

"Me parece también que el carácter unitario del país y no un país federado, de igual modo que el sistema sea presidencialista con todas las atenuaciones, también parece ser un consenso que haya un sistema de justicia y no varios, también parece ser un consenso. O sea, no veo necesario ir a la hoja en blanco de nuevo si se puede recoger lo mejor de la nueva propuesta constitucional", agregó el legislador.

LA PARIDAD NO ESTÁ EN RIESGO

La diputada Ximena Ossandón (RN), en tanto, aseguró que la paridad no peligra en caso de que se desarrolle un nuevo proceso constitucional.

"Claramente no peligra porque los que están hoy día alzando esa voz, justamente son los que fueron minoría en ese minuto. Y hoy día el naipe se reordena y creo que va a ser muy potente. No sé si es una alianza, pero se va a dar de forma natural entre lo que es la derecha y la centroizquierda", indicó Ossandón.

"Yo siento que aquí vamos a tener que empezar a dialogar, sectores que no lo han hecho en hasta el minuto y claramente ese extremo jamás nunca ha tenido ninguna intención de dialogar", agregó.