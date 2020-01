"Rechazar para reformar": La campaña que empuja Allamand contra la nueva Constitución

Los parlamentarios de RN partidarios de la opción "Rechazo" a la nueva Constitución en el plebiscito de abril próximo lanzaron el primer spot mediante redes sociales con el que presentaron la campaña #RechazarParaReformar.

La iniciativa, impulsada por el senador Andrés Allamand y los diputados Camila Flores, Catalina del Real y Diego Schalper, propone realizar cambios a la actual Carta Magna, pero no redactar una nueva.

Allamand llamó a que quienes están por el rechazo en Chile Vamos se sumen a esta campaña.

"A nosotros por cierto nos gustaría que las personas que se identifican con la UDI, con Evópoli, o que representan a sectores independientes, fuéramos todos convergiendo en esta propuesta positiva de cambio constitucional", planteó el legislador.

"Como hemos señalado, para nosotros el concepto es rechazar para poder modernizar la Constitución y esperamos tener una gran mayoría que nos acompañe en esta tarea", recalcó Allamand.

¡Construyamos una mejor casa entre TODOS! No partamos desde cero, no destruyamos lo que con tanto esfuerzo hemos levantado. Por eso: #RechazarParaReformar #NoVotesSíporqueSí pic.twitter.com/1RP4nifYvi — Andrés Allamand (@allamand) January 30, 2020

Desbordes pide reconsiderar prescindencia de ministros

El presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, partidario del acuerdo, dijo que no conviene estar sacando cuentas de quienes están por una u otra opción en el partido y además pidió a La Moneda que libere a los ministros para que estos puedan participar de la franja y manifestar su opinión.

"Fuera del horario del trabajo y con recursos personales o particulares, yo creo que ningún ministro de Estado, subsecretario, debería estar limitado de dar su opinión en lo que viene, que es un hecho inédito en la historia chilena de los último 40 ó 50 años", sostuvo el líder de RN.

"Entiendo que el Presidente (Piñera) le está dando la vuelta al tema de la trascendencia, creo que es saludable revisar eso, no se ve bien un Gobierno que está mudo en este proceso", agregó.

Muñoz: El rechazo es simplemente rechazo

Mientras, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, manifestó que la campaña no tiene sentido, ya que el plebiscito no cuenta con ninguna opción intermedia que se abra para realizar cambios a la Constitución.

"El rechazo es simplemente un rechazo, no hay nada estipulado en el plebiscito que tenga una alternativa intermedia, de modo que aquí o se aprueba o se rechaza, y si se rechaza lo que prima es la actual constitución nacida en dictadura y en eso no hay dos opiniones", aseveró el ex canciller.

"Rechazar para reformar es algo que no se entiende y no está establecido en el plebiscito que se aprobó vía reforma constitucional", enfatizó.

Muñoz descartó que la oposición esté más atrasada en el tema de la opción "Apruebo", pues aseguró que los equipos técnicos se quedaron trabajando pese al receso de febrero.