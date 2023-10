Reelección de alcaldes tensiona nueva jornada en la Comisión Mixta

Esta jornada continúa el trabajo de los expertos y los consejeros en la Comisión Mixta del proceso constituyente, quienes analizan 10 observaciones de las 32 que que fueron ingresadas inicialmente por la Comisión Experta.

Los seis comisionados y los seis consejeros integrantes de esta instancia discutieron esta mañana los temas relativos a la administración del Estado, que se relacionan a la Iniciativa Popular de Norma denominada "por un Estado sin pitutos".

A esta norma algunos integrantes oficialistas la califican como "sillita musical", ya que permite a los consejeros regionales, alcaldes y concejales ser reelectos sucesivamente en sus cargos hasta por dos periodos.

Pese a lo anterior, durante el proceso se agregó una cláusula según la cual dicha regla no aplicará en caso de presentarse en una comuna o región distinta a la que se ejercía el cargo, lo que fue impulsado por Chile Vamos y apoyada por Republicanos.

Durante la discusión, el consejero Alejandro Köhler (PS) cuestionó si existe interés electoral de la derecha con esta norma: "El fondo de esta norma es 'sillita musical' y yo creo que los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, deben tener una pertenencia territorial, cada comuna tiene una identidad, tiene un corazón que la caracteriza. Entonces este cambalache que ustedes nos proponen ofende, creo yo, al elector de un territorio determinado", indicó.

"Me gustaría preguntarles si es que en la elaboración de la norma ustedes hicieron algún estudio electoral sobre potenciales elecciones y buenos resultados en otras comunas, porque no la entiendo", puntualizó.

A esto respondió la consejera Pilar Cuevas (RN): "No me gusta ni me parece serio hablar de 'silla musical', estamos hablando de cosas serias. Lo segundo, tampoco me gusta el concepto 'cambalache', creo que si vamos a hablar en torno a la Constitución elevemos las palabras porque estamos hablando de personas electas por la ciudadanía", fustigó.

"Y en tercer lugar -continuó-, decirle que no, no hay ningún análisis político de fondo ni de resultado, porque esta norma puede favorecer a cualquiera de los 345 alcaldes que existen hoy día en el país".

A la medianoche se termina el plazo para ingresar propuestas de solución, y hasta mañana antes del inicio de la votación -que parte a las 15:00 horas- se pueden ingresar enmiendas a las propuestas.