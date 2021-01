Rodolfo Seguel fustiga "egocentrismo político" entre la oposición ante desafíos electorales

Después de que la centroizquierda no llegara a acuerdo para ir en una lista unitaria a la elección de la Convención Constitucional, el ex diputado y ex dirigente sindical Rodolfo Seguel (DC) afirmó que "la política de oposición no la veo en ninguna parte".

"Si hubiese habido políticos de oposición serios que amaran al país, no tendríamos la danza de políticos en un mundo prácticamente al revés que encuentro lamentable", apuntó en El Diario de Cooperativa.

Por lo mismo, hizo un llamado directo a las figuras del sector: "Recupérense de la enfermedad del egocentrismo político que viven. Muchos son jóvenes, pueden cambiar y tienen derecho a cambiar, pero les pido, únanse, el objetivo es uno solo".

"La Constitución es una sola y la podemos cambiar si nos hubiésemos unido. ¿Cómo es posible que haya tres, cuatro, cinco, seis listas? ¿25 o 20 candidatos a Presidente de la República? Me dan vergüenza y me dan pena", fustigó.

En relación con la carrera a La Moneda, Seguel asegura que "nos falta un líder... Por Dios que nos faltan líderes sólidos, fuertes, creíbles, intachables, manos limpias, con la frente erguida (...) Nos falta un Cardenal (Raúl) Silva Henríquez".

El ex diputado, que llegó a ser conocido mundialmente en los ochenta por su pacífica oposición a la dictadura, presentará de forma telemática el libro "Seguel, El Rebelde", escrito por el periodista Francisco Castillo, desde las 18:00 horas de hoy jueves a través del canal de la Cámara de Diputados. También participarán de la instancia Fernando Paulsen, la ex senadora Carmen Frei y el padre Felipe Berríos.