"No hemos estado a la altura": Con mea culpa, oposición inscribe su "Lista del Apruebo"

Los partidos que conforman Unidad Constituyente llegaron hasta el Servicio Electoral (Servel) a oficializar el pacto "Lista del Apruebo" para la elección de convencianles del próximo abril.

El movimiento es integrado por la DC, el PS, PPD, PR, Pro, Ciudadanos y ex miembros del Frente Amplio, y desde el conglomerado hay una autocrítica por no lograr presentar una lista unitaria.

"Aquí deberíamos haber estado todos los presidentes de partidos y las listas de independientes... Y no lo hemos hecho. Hemos llegado, sin embargo, con la lista más amplia posible, la 'lista del apruebo'", señaló el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

"Pero no hemos estado a la altura del mandato ciudadano", lamentó

El presidente de la DC, Fuad Chahín, en tanto, le bajó el perfil a la desunión de la oposición, asegurando que tener dos listas aumenta la representatividad.

"En política no siempre dos más dos es cuatro, efectivamente se pierde algo de eficacia electoral, porque hay fuga de votos que sobran de las cifras repartidoras de la lista, pero también esto permite abrir el abanico y que podamos tener mucho pluralismo y que, por lo tanto, nadie que votó por el apruebo no puede sentirse representada en algunas de las listas", sostuvo Chahín.

"LA CIUDADANÍA NOS PIDE QUE NOS PONGAMOS DE ACUERDO"

Los que se fueron del Frente Amplio, como Pablo Vidal o Natalia Castillo, insisten que su opción fue la unidad, algo que primó a la hora de finiqutar este acuerdo.

"Lamentablemente, yo creo que será la historia que juzgará y nos va a decir en qué lugares había que estar en estos momentos. Nosotros, los del Partido Liberal, creemos que efetivamente el lugar donde había que estar era estar construyendo una lista unitaria, y si no era posible, al menos, estar en la lista mayoritaria", señaló el timonel del Partido Liberal, Luis Felipe Ramos.

"Lo más importante y lo que nos pide la ciudadanía en estos momentos, es que nos pongamos de acuerdo para lograr la mayoría", agregó.

EL PC DESDRAMATIZA LA SEPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN

El Partido Comunista (PC) también inscribió el pacto electoral "Apruebo Dignidad" junto a Chile Digno, Partido Igualdad, Regionalistas, Frente Amplio y los independientes, de cara a la elección de constituyentes.

En este contexto, el presidente del PC, Guillermo Teillier, desdramatizó la separación del oficialismo

"Nosotros estuvimos, en un comienzo, por la lista única, pero no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo sobre los objetivos principales, porque no es solo para sumar votos o por resultados electoralistas", planteó.

Y agregó: "Le hicimos harto empeño (a la unidad), pero el primero que dijo que no era posible fue el presidente de la Democracia Cristiana (DC) que lo mantuvo hasta el final... Nosotros creemos que es razonable pensar en dos listas porque, además, con toda las negociaciones que hemos tenido no habríamos caído en una lista".

"Yo creo que están bien las dos listas", cerró el timonel.