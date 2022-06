El senador del Partido Republicano Rojo Edwards afirmó en El Primer Café que la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención, que se plebiscitará en septiembre, "no es una donde estén todas las visiones; (y) no digan lo contrario, porque sería una mentira del porte de un buque". Recalcó que en ella "no hay ninguna línea que represente a quienes estuvimos por (José Antonio) Kast". Sobre los contenidos del texto, enfatizó que "lo que está es importante, pero lo que no está también lo es, porque demuestra cómo se hizo este texto, que no tiene las necesidades o ideas de la mitad de la población chilena"; la que no votó por Gabriel Boric.

LEER ARTICULO COMPLETO