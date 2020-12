Rubilar y escaños reservados: No creo que valga la pena que se caigan por cupo para afrodescendientes

Con la disputa por los escaños reservados supernumerarios en el pasado, ahora el oficialismo planteó ante la comisión mixta que revisa la reforma constitucional que el cupo para el pueblo tribal afrodescendiente -uno de los 18 acordados anoche por la oposición para ser descontados de los 155 que integrarán la Convención Constitucional- sea votado por la Sala de la Cámara en forma separada.

Esta estrategia solo lograría que ese asiento, promovido e incorporado en el Senado por José Miguel Insulza (PS), no se implemente en la Constituyente por falta de quórum, ya que la derecha no aportaría con los votos.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, opinó que "de verdad no creo que, por muy respetable que sea el pueblo afrodescendiente, y que por supuesto que queremos darle las mejores condiciones y vamos a trabajar para ellos, valga la pena que se caiga el acuerdo de representación de todos los otros pueblos indígenas en la Convención Constitucional".

"Entonces, pido nuevamente que reflexionemos: son los mismos 17 escaños indígenas que ustedes (la oposición) están entregando", añadió.

El senador Francisco Huenchumilla (DC), uno de los más activos impulsores de la representación indígena en el órgano constituyente, respondió a la propuesta señalando que "no puedo éticamente mandar al matadero a los afrodescendientes haciendo que se vote separadamente".

El parlamentario afirmó que al votarlos aparte "estoy anunciando la crónica de un rechazo y de un fracaso, y entonces me voy con mis 17 pueblos originarios y nos importa para nada la historia y el sufrimiento de esos afrodescendientes que llegaron aquí en todas las condiciones históricas que conocemos".

"HUENCHUMILLA ESTÁ NEGANDO, EN LOS HECHOS, LA POSIBILIDAD DE LOS ESCAÑOS"

Después de hablar por varios minutos sobre la nueva piedra de tope para el acuerdo, algunos proponían levantar la sesión para que ambas cámaras solo voten lo que fue aprobado el martes -nueve cupos dentro de la Convención y nueve adicionales más el pueblo afrodescendiente-, mientras que otros pedían hacer una pausa y volver a conversar este jueves.

Pero la intervención del diputado Juan Antonio Coloma (UDI) caldeó aún más los ánimos de discusión ya entrada la madrugada, pues manifestó que "los afrodescendientes no son pueblo originario".

"Pueden tener otra característica, de pueblo tribal reconocido por el Estado, pero el senador Huenchumilla tendrá que reconocer que por asegurarle un cupo al pueblo afrodescendiente está negando, en los hechos, la posibilidad de asegurar 17 escaños reservados a los pueblos originarios", sentenció.

El rechazo a sus dichos no se hizo esperar desde la oposición, con el senador Pedro Araya (Ind) asegurando que "las palabras del diputado Coloma, que son una ofensa gratuita al senador Huenchumilla, quien ha puesto el mayor empeño en que esto tenga un acuerdo, muestra lo que quiere la derecha, si aquí no vamos a tener acuerdo. Podemos suspender hoy día y mañana vamos a estar en lo mismo".

Asimismo, debió intervenir el presidente de la instancia, Alfonso de Urresti (PS), quien en primer lugar hizo ver que "el diputado Coloma ha estado buena parte de este debate con la cámara apagada", a lo que el gremialista replicó que "estoy aquí, presidente, así que no se preocupe".

"Sí, pero tranquilito", pidió el socialista, causando que el legislador subiera el tono, interrumpiéndolo para remarcar que "estoy escuchando con el mismo respeto que merecen todos los parlamentarios".

"Pida la palabra, por favor, y un poquito de humildad, señor Coloma", remató De Urresti.

¿QUÉ SIGUE PARA LA REFORMA?

Finalmente, se resolvió que este jueves la ministra Rubilar entregue a la comisión mixta un informe sobre el pueblo afrodescendiente, en el que se detalle todo lo que el Estado ha hecho desde que se le reconoció legalmente el año 2019, y de esa forma, comprender mejor la negativa del oficialismo a que se vote en conjunto con los demás escaños reservados.

De momento, en el Gobierno admiten que hay una deuda con el pueblo tribal, porque no hay registro de quienes pertenecen a él, no se sabe con certeza cuántos son y no tienen una relación directa con el Estado, y eso mismo dificultaría la inscripción de las candidaturas de quienes aspiren a representarlo en la Constituyente.

Así las cosas, la comisión se propuso volver a sesionar hoy en algún momento del día, mientras que la sesión de Sala de la Cámara, que debía votar el informe de la instancia esta misma jornada, ya quedó sin efecto.