La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés, comentó en El Primer Café el debate interno que vive la colectividad en miras al plebiscito constitucional, luego de que un grupo de ex presidentes solicitara libertad de acción. La dirigente aseguró que "no hay posibilidad con eso, pues la opinión mayoritaria de la mesa electa democráticamente por las bases es que la Democracia Cristiana, como partido, tiene que tomar una opción de Apruebo o Rechazo". No hacerlo, advirtió, "es renunciar a nuestra vocación política y a opinar de un tema tan gravitante para los próximos 50 años".

