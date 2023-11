Senadores opositores sorprenden anunciando su apoyo al En contra

Pese al respaldo casi transversal de la derecha a la propuesta de nueva Constitución emanada desde el Consejo, este miércoles se conoció de tres senadores opositores que votarán por la opción En contra en el plebiscito de diciembre: Rojo Edwards (Partido Republicano), Alejandro Kusanovic (ind-RN) y Juan Castro (RN).

A través de un comunicado, los parlamentarios entregaron una serie de razones para no apoyar este texto, entre ellas una falta de soluciones a problemas levantados por la ciudadanía, una posible incertidumbre y una consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho.

"Desde un principio dije que la posibilidad de una nueva Constitución no resuelve los problemas que la propia ciudadanía ha levantado como son las jubilaciones, la mala educación, problemas en salud, falta de vivienda, seguridad, entre otros temas", detalló Kusanovic.

"Por eso he dado a conocer mi oposición a este proceso y por lo cual voté en contra en el Senado. El estallido de octubre era por los problemas reales de las personas que la clase política no resolvió, no contra la Constitución", profundizó el senador.

Por su parte, Edwards cuestionó "la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho, que consolida la idea de que es el Estado el que entrega los derechos de forma progresiva, más que simplemente garantizar derechos de las personas que son anteriores al Estado".

"El Estado sufrirá de un crecimiento elefantiásico, nos endeudaremos, dejaremos de crecer y generar empleos. Y de paso, se obliga al Banco Central a considerar la política económica del gobierno de turno alejándose de su rol de control de precios. Esto lo desnaturaliza y lo politizará fuertemente", puntualizó el parlamentario de Republicanos.

Finalmente, Castro señaló que "la propuesta de texto crea derechos colectivos y grupos de personas privilegiados", así como advirtió que "la opción A Favor extenderá por varios años la discusión constitucional y con ello la incertidumbre (...) Llevará décadas, relegando una vez más las urgencias sociales de los chilenos -seguridad, salud, empleo, educación, entre otros- a un segundo plano".

La postura de Castro y Kusanovic molestó en la interna de Renovación Nacional, cuyos dirigentes se han encargado en las últimas horas de enfatizar que no militan en el partido.