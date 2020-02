Tienen 0,5 segundos: Guillier y Bianchi presentan recurso para tener más tiempo en la franja

Los senadores independientes Alejandro Guillier y Carlos Bianchi acudieron al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y presentaron un recurso por el escaso tiempo que les otorgó el Consejo Nacional de Televisión en la franja por el plebiscito constituyente.

Guillier y Bianchi (además de Karim Bianchi) integraron el comando "Somos Chile", al cual se les dispuso 0,5 segundos para realizar su campaña por la opción Apruebo en la franja, que se emitirá diariamente entre el 27 de marzo y 23 de abril.

"Vamos a usar todos los espacios y si bien es cierto esta es una mesa que está coja, porque le da tres minutos a algunos partidos y todos los independientes de Chile, que son el 95 por ciento, que eventualmente quisieran participar, le daría una fracción de segundo, ni siquiera un segundo", sostuvo Guillier.

Y agregó que "la adversidad fuerza la creatividad, yo espero que el país se dé cuenta que esto no resiste, que si no se abre el sistema la democracia es la que está en crisis y que tenemos ad portas un crisis política de falta de representatividad. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de darle más legitimidad al proceso político".

Las organizaciones, por su parte, esperan la respuesta del Tricel ante el reclamo que interpusieron la semana pasada, donde impugnan al CNTV de no cumplir el primer fallo.

"Esperamos que sea un fallo favorable a lo que nosotros estamos solicitando, que en el fondo es garantizar la autonomía, la independencia de las organizaciones en la participación de la franja. Si esto no ocurre, vamos a evaluar de qué forma podemos o no podemos participar, lo que si no vamos a aceptar es que se condicionen los contenidos", indicó el miembro de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez.

Propaganda en radio

El diputado RN y ex presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Luis Pardo, afirmó que en la radio está permitido realizar propaganda.

"La publicidad relativa a este proceso eleccionario y como no hay candidatos, sino que hay opciones sobre la mesa, es perfectamente lícito (...) que los privados, entendidos como organismos, por ejemplo iglesias, sindicatos, distintas formas de organización social, puedan participar haciendo sus propuestas y sus ideas en la publicidad radial y en todo el espacio público", explicó.

"No hay ninguna restricción legal para que personas naturales y organizaciones sociales o políticas puedan expresar sus mensajes a través de ese canal", recalcó.