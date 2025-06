Boric: Quien hizo mal uso de una licencia debe asumir su responsabilidad, incluso si renuncia

En el marco de su cuarta y última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric abordó la polémica sobre el masivo uso irregular de licencias médicas para viajar al extranjero y enfatizó que los implicados deben "asumir su responsabilidad, incluso si posteriormente renuncia".

"Sobre el tema de licencias médicas, que ha impactado en las últimas semanas a la ciudadanía, mi criterio ha sido muy claro: Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave de la probidad es la destitución del cargo", enfatizó.

"Sin embargo, también quiero decir que acá no pueden pagar justos por pecadores. Contrario a lo que algunos esgrimen como pretexto para retroceder en derechos y 'jibarizar' al Estado, la institucionalidad pública chilena es robusta comparada a nivel internacional y también tenemos que valorarla, mejorarla sin lugar a dudas, ser duro contra quienes vulneran los principios de la ética, de la responsabilidad, de la transparencia, pero no destruirla", matizó el jefe de Estado.

En ese sentido, explicó: "Eso es lo que estado haciendo, porque años antes del informe sobre licencias médicas de la Contraloría General de la República, el Gobierno y este Congreso ya estaban trabajando para disminuir el ausentismo del sector público, por ejemplo, con la promulgación de la Ley 21.746, que endurece las sanciones contra el mal uso de licencia con multas de hasta 40 millones de pesos y la inhabilidad de por vida para emitir licencias en el caso de médicos reincidentes, y con sanciones que llegan incluso hasta la privación de la libertad".

"Además, a inicios del año pasado se instalaron meses de trabajo para dirimir entre el justo ejercicio de derechos y aquellos casos en que se hacía un uso abusivo de licencias y se restringió la dotación de los servicios que no mejoren sus indicadores en esto", recordó.

Por lo anterior, el Presidente adelantó: "Vamos a seguir generando medidas administrativas y legislativas que mejoren la capacidad de control y propongan nuevos parámetros que desincentiven el mal uso de licencias fraudulentas: ante la crisis de confianza en las instituciones, es clave que no nos quedemos solamente en la crítica y en el apuntar con el dedo, sino que demos soluciones reales, que defendamos estos principios con acciones y no sólo con palabras", enfatizó el Mandatario.

En corrupción no existen "empates políticos"

En su discurso de este domingo, el Mandatario también abordó los avances de su Gobierno en probidad y afirmó: "En materia de transparencia e integridad no existe el empate político".

"Estos delitos son acciones que deben ser condenados legal, social y políticamente, por eso, desde el inicio del gobierno hemos venido trabajando en una Estrategia Nacional de Integridad Pública, que ha contemplado más de 210 medidas orientadas a la integridad y transparencia y prevenir la corrupción, pero sabemos que no ha sido suficiente", destacó.

"Se suman a ello las recomendaciones que entregó el informe de la Comisión Asesora Ministerial, que se conoce como la Comisión Jaraquemada, que abordó el traspaso de recursos públicos a entidades privadas y fundaciones y propuso nuevos resguardos y exigencias a partir del conocido caso convenio", complementó el jefe de Estado.

En esa línea, Boric instó al Congreso Nacional: "Llamo a trabajar juntos para que, sobre la base de estas iniciativas y otras tantas impulsadas por los propios parlamentarios, logremos un acuerdo transversal que nos permita reimpulsar, con sentido de urgencia, la agenda de probidad y transparencia para Chile".

"No permitamos que la corrupción permee nuestras instituciones: tratar de excusar los errores propios en los actos cometidos por otros no nos salva ni nos excusa sino que al no más nos hunde a todos juntos", concluyó.