Familia Luchsinger tras Cuenta Pública: No es suficiente decir que se combate el terrorismo

Víctimas de hechos violentos en La Araucanía se manifestaron inconformes con los anuncios del Presidente Sebastián Piñera en la Cuenta Pública sobre las medidas que tomará ante el conflicto mapuche.

De acuerdo con lo señalado por la máxima autoridad del país este sábado ante el Congreso Nacional en Valparaíso, se va a "combatir con máxima voluntad y firmeza el terrorismo".

Dicho enunciado no dejó conforme a Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger Mackay (asesinado en su fundo el 4 de enero del 2013), quien sostuvo que se necesitan medidas concretas para terminar con la violencia.

"El solo hecho de decir que se está combatiendo el terrorismo o los actos de violencia no es suficiente. Yo sé que el Gobierno está haciendo mucho por lograr la paz en La Araucanía y espero que a la larga esté dando frutos, pero los hechos todos sabemos que siguen ocurriendo", declaró Luchsinger.

En tanto, el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Apraiz, calificó de reiterativo lo planteado por el Mandatario en su Cuenta Pública: "La verdad es que lo que el Presidente dijo es lo mismo que prometió para cuando estaba en campaña para ser Presidente, por lo tanto son todas promesas incumplidas".

"Este Gobierno no ha tenido los pantalones y no ha estado a la altura para combatir el terrorismo, por lo tanto no podemos pretender que ahora en un discurso presidencial se vaya a hacer una realidad", sentenció Apraiz.

El último barómetro de conflictos con connotación indígena de la multigremial de La Araucanía, organización que agrupa a diversos gremios productivos, reveló que en el 2018 en la región hubo 27 hitos violentos denunciados y que a fines de abril de 2019 ya se registraban 136.