"Una prioridad para la sociedad": Boric pide aprobar con urgencia proyecto de Sala Cuna universal

El Presidente Gabriel Boric hizo un fuerte llamado al Congreso, durante su última Cuenta Pública, a aprobar el proyecto de ley Sala Cuna para Chile, destacando su impacto en la reducción de brechas de género en el mundo laboral.

"No podemos seguir postergándolo en discusiones infinitas", advirtió el Mandatario, señalando que más de un millón de mujeres en Chile no pueden acceder a trabajos remunerados porque deben asumir labores de cuidado no reconocidas formalmente.

Boric apuntó que la participación laboral femenina apenas alcanza el 53%, frente al 72% de los hombres, debido a obstáculos como la falta de acceso a salas cuna, la discriminación al buscar empleo y menores ingresos, especialmente después del nacimiento del primer hijo. "No es que tengan lagunas previsionales, como decían las AFP. Es que habían tenido que trabajar sin remuneración, cuidando", enfatizó.

De aprobarse la ley, explicó el Presidente, se facilitaría la contratación femenina, se acortarían las brechas salariales y se impulsaría la creación de nuevas salas cuna tanto públicas como privadas, que deberán contar con reconocimiento oficial y mejores estándares educativos.

También se permitirá que establecimientos públicos den cumplimiento a la obligación, incrementando así la cobertura.

"El proyecto sabemos que se puede perfeccionar, pero no podemos seguir postergándolo en discusiones infinitas, porque es una prioridad para la sociedad y llamo a que también sea una prioridad para este Congreso", concluyó.