"Demasiados bochornos": Oposición cuestiona permanencia del embajador Velasco

La decisión del Gobierno de mantener en su puesto al embajador chileno en España, Javier Velasco (CS), tras una nueva polémica, ha generado cuestionamientos desde diversos sectores del espectro político.

En El Primer Café, la exministra Alejandra Krauss (DC) comentó que "el comportamiento del embajador Velasco no logro comprenderlo. De alguna manera, mi impresión es que permanentemente está tensionado por sus propias visiones personales, su historia política, sin entender que el rol de un embajador es mucho más amplio".

"Confío fundamentalmente en la decisión que toma el canciller, que evalúa en su mérito los antecedentes, pero en esta oportunidad definitivamente no lo comparto", insistió.

Desde Evópoli, su presidenta Gloria Hutt recalcó que "las decisiones de nombramiento de embajadores son del Presidente, y creo que el que mide el beneficio de mantenero es el Presidente, y si los informes le indican que en realidad no hay mérito para una destitución o un reemplazo, esa evaluación la hace él y eso hay que respetarlo".

"Si él considera que no se pone en riesgo la política exterior del país y el canciller también lo ratifica. Vamos confiando en las instituciones, pero creo que no ha tenido una trayectoria que lo destaque por aportes, eso me parece a mí más lamentable", sostuvo.

Luis Pardo (RN) dijo que "está bien mantener al embajador Velasco si esa es la conclusión a la que llegó el canciller y esa es la decisión del Presidente, pero me parece que estamos muy lejos de tener una política exterior que esté a la altura de los desafíos que tiene Chile en este minuto".

"Han sido demasiados los chascarros, demasiados los bochornos y demasiados también los costos que Chile actualmente va a pagar", lamentó.

En contraste, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic indicó que "uno puede tener opiniones de si estuvo bien o si estuvo mal, pero la verdad es que no debería afectar el rol que él ejerce y que ha hecho un buen desempeño en España. Él tuvo unas cosas por redes sociales que fueron bien desafortunadas, pero cuando uno habla con personas de España valoran mucho el trabajo que ha hecho".