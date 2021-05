Chahín renunció a la presidencia DC durante junta nacional que se resiste a restarse de las primarias

Luego de los múltiples cuestionamientos, Fuad Chahín anunció su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana tras ser emplazado por la senadora Yasna Provoste y los magros resultados en las elecciones.

El timonel presentó su dimisión luego de que la Junta Nacional DC, en votación dividida, ratificó a la senadora Ximena Rincón como la candidata presidencial, pese a que más temprano el propio Chahín había llamado a Provoste para consultarle su disponibilidad.

De hecho, Provoste hizo pública esa comunicación y criticó duramente a Chahín y su conducción, mientras que posteriormente Rincón, otrora ministra del Trabajo, se declaró en "estado de reflexión".

"La DC tiene dos grandes liderazgos presidenciales, y desde ese punto de vista era mejor que hoy, que era el momento de tomar definiciones, pudiéramos tener todas las cartas sobre la mesa", aclaró el secretario nacional David Morales.

"Yo ya he hablado, mi postura es clara", remarcó Provoste tras conocer la dimisión de Chahín, cuya renuncia consideró que debió ocurrir antes. "Es un poco tarde, en la tradición de la Democracia Cristiana teníamos directivas que renunciaban tras las derrotas electorales", subrayó la jefa de la Cámara Alta.

La Presidenta del Senado, Yasna Provoste, consideró tardía la renuncia del Fuad Chahín a la presidencia de la DC.



Dijo que tras los malos resultados en las elecciones del fin de semana debió haberlo hecho en ese mismo momento.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 19, 2021

En el acalorado encuentro de la Junta Nacional, también hubo dardos contra la directiva falangista, fuertemente golpeada tras el fracaso en la elección de convencionales constituyente el fin de semana, en la que aspiraban a lograr 12 escaños pero apenas consiguieron dos, uno de ellos del propio Chahín.

"A pesar de haber sentido un tremendo respaldo el día de hoy de la inmensa mayoría de los miembros de la Junta Nacional, de haber logrado ayer un acuerdo por unanimidad del consejo, de que la inmensa mayoría de los presidentes regionales me ha llamado para que decline de mi decisión, quiero decir que era fundamental este gesto", dijo el ahora ex timonel de la DC.

Gesto "fundamental", explicó Chahín, "primero, ante la ciudadanía y, segundo, porque nuestros cuatro candidatos y candidatas a gobernadores regionales tienen que enfrentar un gran desafío en menos de un mes y no es posible que el partido esté preocupado de ver cómo nos sacamos los ojos entre nosotros, de cómo nos enfrascamos en reyertas internas, en peleas, en discusiones, en pasadas de cuenta, sobre todo cuando la renovación de la directiva democrática estaba a la vuelta de la esquina, en dos meses. Esto se trata, más bien, de una práctica que dentro del partido creo que deberíamos erradicar definitivamente".

El ex diputado y convencional constituyente electo recordó que en mayo de 2018 llegó a presidir la colectividad "cuando sólo teníamos problemas: no teníamos Gobierno, no teníamos nada y eran solo desafíos, era levantar y reestructurar un partido que estaba en el suelo".

"Todos sabemos que muchos sintieron incomodidad de que alguien que era Fuad Chahín asumiera la presidencia del partido. Creo que hoy, junto a nuestra directiva y con mucho trabajo, entregamos un partido distinto", afirmó.

"Hoy día entregamos un partido con luces y sombras, con una estructura renovada, con un posicionamiento político recuperado, con buenos resultados en tres elecciones y con un muy mal resultado en una muy importante (la constituyente), y, por lo tanto, no me queda más que agradecer a mi partido, a todos los militantes que han acompañado esta gestión, a los miembros de mi mesa directiva, a aquellos que han trabajado lealmente conmigo", aseguró.

"Yo he renunciado ante la Junta Nacional pero mi compromiso con la Democracia Cristiana, con nuestros principios, ideas, valores y el rol que tiene que cumplir en la sociedad chilena está intacto", enfatizó.

Chahín terminó su declaración con un llamado a sus críticos: "Aquellos que no estuvieron durante todos estos meses haciendo campaña salgan ahora; aquellos que guardaron sus energías para que un mal resultado les permitiera salir a hablar, hacer cartas y cosas, hoy aprovechen esa energía para salir a apoyar a nuestros candidatos y candidatas. No los dejen solos, (porque) gran parte del problema que tenemos es que quienes asumen los problemas del partido después son abandonados muchas veces", sentenció.

CARMEN FREI TOMA EL MANDO Y JUNTA NACIONAL SE SUSPENDE

Tras la caída de Chahín, Carmen Frei, figura valorada transversalmente en la Falange, asumió la presidencia interina de la DC. Tras cartón, propuso a la Junta Nacional hacer un alto para pensar con la cabeza fría, en medio de las convulsiones internas.

Así las cosas, la instancia acordó suspender la Junta y retomar las conversaciones políticas este miércoles desde las 17:00 horas.

Con ello, el escenario se ve complejo y se probable incluso que el partido se quede afuera de las eventuales primarias de la oposición, puesto que el plazo para inscribir a los precandidatos y pactos vence este mismo miércoles a la medianoche, y algunos dirigentes creen que ya no será posible concursar en esa etapa.

A CONTRARRELOJ, VEN "REALISTA" ALCANZAR A INSCRIBIRSE EN PRIMARIAS

La diputada y vicepresidenta Joanna Pérez, también jefa de campaña de Rincón, descartó que la senadora ha declinado su postulación. "Nosotros mañana vamos a tomar decisiones", precisó, resaltando que "nuestra candidata ha sido extremadamente generosa y responsable en estos momentos".

"Sin duda la DC va a tener candidatura", aseguró, puntualizando que en el partido esperan participar de las primarias, marco en lo cual Morales dijo que ven "realista" alcanzar a cumplir el plazo para inscribir a su carta presidencial.

En ese sentido, "les decimos a nuestros aliados de Unidad Constituyente, dejen que la DC tome sus decisiones, nosotros tomaremos una decisión con altura de miras, pensando siempre en el bienestar de Chile, tenemos una tradición y nos vamos a hacer respetar en nuestras decisiones".

La Junta Nacional votó a favor de que la Falange concurse en primarias presidenciales, pero la incógnita aún es con cuáles partidos participará.