DC homenajeó a Frei Montalva en la antesala de su junta nacional

En la antesala de su junta nacional que se efectuará este sábado, la Democracia Cristiana realizó este viernes por la tarde un homenaje oficial a la figura del ex presidente Eduardo Frei Montalva en la sede del Congreso en Santiago.

En la actividad hubo un reconocimiento especial a los abogados del caso Frei, cuyo resultó ser un magnicidio.

Los juristas reconocidos fueron Nelson Caucoto, Francisco Ugas, Luciano Fouillioux y Marcela Prieto.

Además, la actividad contempla un conversatorio en homenaje al ex Mandatario al que llegaron varias figuras políticas, como la ex candidata presidencial y senadora Carolina Goic, la hija del ex Mandatario Carmen Frei, así como también los ex presidentes de la Falange Andrés Zaldívar y Myriam Verdugo.

Asimismo, también participan los diputados Joanna Pérez, Gabriel Silber y el presidente de la Cámara, Iván Flores.

En la junta nacional se espera un debate sobre una reforma a los estatutos, además de defender la tesis de del diálogo con la oposición y también con el Gobierno.