Acusación de "agresividad" y herencia de la Concertación tensionaron debate televisivo de Unidad Constituyente

La búsqueda de diferencias marcó el primer debate televisivo de los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente, Carlos Maldonado (PR), Yasna Provoste (DC) y Paula Narváez (PS), de cara a la consulta ciudadana fijada para el 21 de agosto.

En la transmisión conjunta de La Red y Canal 13, Maldonado insistió en su molestia por la no realización de una primaria tradicional, indicando que "yo le quiero agradecer a la senadora Provoste su sacrificio de seguir manteniendo la presidencia del Senado. Yo hubiera preferido que lo hubiera hecho el 19 de mayo y que hubiera estado en una primaria legal, pero las circunstancias son las mismas".

Ante estas palabras, Provoste recordó que en esa fecha "no era candidata", a lo que el ex ministro insistió planteando que "no aceptó arguyendo que no quería improvisar, mire como estamos improvisando ahora, tratando de armar una primaria a pulso, perdiendo todo el espacio y la oportunidad de una primaria legal como corresponde".

Posteriormente, Provoste recalcó que "yo nunca esperé tener un alto honor de ser precandidata presidencial, pero pareciera que aquí hay quienes permanentemente quieren utilizar un lenguaje agresivo, agresivo con las mujeres, agresivo con los procesos de escucha, con los procesos de reflexión y con los tiempos de la ciudadanía".

"Hoy día estamos acá porque creemos que es necesario invitar a los ciudadanos y ciudadanas", sostuvo.

Recambio y herencia de la Concertación

Otro tema tratado en la instancia es la herencia de la Concertación, conglomerado al que pertenecieron los tres candidatos, a lo que Narváez dijo que "pueden haber personas que se sientan identificados en otro espacio, en un espacio tradicional vinculado a la Democracia Cristiana y otras personas que se sienten mucho más vinculadas a un espacio nuevo, con una generación nueva de recambio, como es justamente la candidatura que yo represento".

"Senadora Provoste, cómo usted, que pertenece a un partido, que en el pasado no siempre ha estado por las transformaciones verdaderas del modelo, ¿cómo usted hoy día puede garantizar que no habrán aquellos que digan no haberse leído el programa?", cuestionó.

Esta mañana en El Primer Café, el secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, cuestionó que se haya "sacado al pizarrón" la lealtad de la colectividad con la ex Presidenta Michelle Bachelet y descartó que se haya rechazado alguno de los proyectos claves de su mandato.