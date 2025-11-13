¿Cómo funcionará el comercio durante las elecciones presidenciales 2025?

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, jornada en que regirá un feriado legal que modificará el funcionamiento del comercio en gran parte del país.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, los malls, strip centers y centros comerciales administrados bajo una misma razón social deberán permanecer cerrados desde las 21:00 horas del sábado 15 hasta las 06:00 horas del lunes 17.

En tanto, el resto del comercio, como supermercados que no se encuentren en centros comerciales, y locales independientes, podrá atender con normalidad.

Los trabajadores que deban cumplir funciones ese día contarán con un permiso de hasta tres horas para acudir a sufragar, sin descuentos en su remuneración.

Cabe recordar que el voto es obligatorio para todos los electores habilitados por el Servel. Quienes no concurran a las urnas se exponen a multas que van desde 0,5 a 1,5 UTM, es decir, entre 34 mil y 104 mil pesos aproximadamente.