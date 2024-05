PC evita respaldar a Orrego y anunciará a candidato en junio

En marco de las negociaciones del oficialismo para llevar a un solo candidato oficialista a la reelección de la gobernación metropolitana, el Partido Comunista confirmó que anunciará sus candidatos para la celebración de su aniversario, el 4 de junio.

La Democracia Cristiana y diversas figuras del Partido Socialista han demostrado su apoyo al actual gobernador Claudio Orrego para llevar como carta oficialismo en las elecciones de octubre, sin embargo, dentro de la coalición oficialista aún no hay acuerdo.

Por ello, el gobernador Orrego señaló que no puede esperar que los partidos definan sus cartas de cara a octubre, por lo que ya empezó a juntar firmas para ir como independiente.

"Nuestro proyecto para recuperar la ciudad para las personas no es un proyecto a cuatro años, es a 8 ocho años. Y es por eso que hemos decidido ir a reelección en octubre de este año, ojalá siendo el candidato de unidad de todo el progresismo de la Región Metropolitana", dijo,

No obstante, reparó en que "si bien he recibido el apoyo de 34 de 37 alcaldes y alcaldesas, los partidos todavía están conversando y eso hay que esperar que siga su curso. Yo al menos no puedo quedarme de brazos cruzados, por eso que estoy juntando firmas para poder ser candidato independiente, pero siempre en el marco del progresismo de la Región Metropolitana que espero que al final me apoye de manera unánime".

Pese a que el escenario parecía unánime, desde el Partido Comunista han surgido nombres como el diputado Boris Barrera y la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa.

"Son posibles cartas y otras también, pero por ahora, tenemos la expectativa y mantenemos la convicción que no hacerlo (presentar candidatura) sería renunciar a nuestra condición de partido. Eso no lo permite ningún partido y nosotros tampoco", aseveró el presidente comunista, Lautaro Carmona.

Asimismo, detalló que su candidato será anunciado el próximo 4 de junio, en la celebración del 112º aniversario del PC.

LAS NEGOCACIÓN EN LA OPOSICIÓN

Desde la oposición hay cartas definidas: la UDI llevará como candidata a la exministra de la Mujer de Sebastián Piñera, Isabel Plá, mientras que Republicanos hará lo mismo con su predecesora y exalcaldesa de Olmué, Macarena Santelices.

Por su parte, Demócratas anunció a Gabriel Alemparte como carta para competir con el actual gobernador Claudio Orrego.

Los partidos tienen plazo para declarar sus candidaturas hasta el 19 de julio, donde podrían anunciar oficialmente sus propuestas.