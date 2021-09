Servel rechazó más de 200 candidaturas parlamentarias: Apruebo Dignidad y Partido Republicano los más afectados

El Servicio Electoral comunicó esta noche de jueves el rechazo de 226 candidaturas parlamentarias -fundamentalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados-, con el pacto Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano (al que pertenece el Partido Republicano) como los principales afectados.

Figuran en el listado de "víctimas" 97 aspirantes de Apruebo Dignidad, entre éstos los actuales diputados Amaro Labra (PC) y Catalina Pérez (RD), y el ex diputado Lautaro Carmona.

Noventa rechazos corresponden a los republicanos, e incluyen a Gonzalo de la Carrera y a Harry Jürgensen.

Cinco rechazos afectan al Nuevo Pacto Social, y destacan los de los hoy diputados Pablo Vidal (Nuevo Trato) y Ricardo Celis (PPD).

Catorce de los rechazados son parte de pacto Dignidad Ahora, que reúne al Partido Igualdad y el Partido Humanistas.

"UN PROBLEMA DE CARÁCTER INFORMÁTICO"

Según detalla el Servel en su resolución (ver archivo adjunto), parte significativa de los rechazos pesa sobre postulaciones "ingresadas al Sistema Web de Candidaturas que no fueron declaradas por uno o más partido(s) político(s) integrantes del Pacto".

El diputado Pablo Vidal dio su versión: "El Servicio Electoral ha informado de la aceptación y rechazo de las candidaturas, pero, al parecer, hay explicaciones de distinta naturaleza para distintos casos. En mi caso, es un problema que, probablemente, tiene que ver con la plataforma electrónica, porque se señala que habría dos documentos que yo no habría ingresado al momento de declarar la postulación, cuando (lo cierto es que) la plataforma no te deja ingresar tu postulación si tú no ingresas todos los documentos, que -por supuesto- yo sí ingresé".

"Es más, tengo un comprobante del propio Servel que el día 23 de agosto, antes del cierre de las postulaciones, me envió a mi correo electrónico, indicando que yo había ingresado todos los documentos, incluidos los que ahora se señala que no habría ingresado... Esperamos que esto pueda ser resuelto en las próximas horas, porque, evidentemente, aquí hay un problema más de carácter informático que de cualquier otra naturaleza", señaló Vidal, ex militante de Revolución Democrática y hace poco coordinador de la campaña presidencial de Paula Narváez.

En las candidaturas senatoriales no aparece, por ejemplo, ningún candidato del Partido Comunista. No están Guillermo Teillier, Claudia Pascual o Daniel Núñez... En la colectividad explican que es porque deben corregir paridad. https://t.co/1PDCSzywOs — Valentina Godoy B (@valegodoyb) September 3, 2021

