Un particular detalle no pasó desapercibido los twitteros durante la transmisión del desayuno de José Antonio Kast en este día de elecciones. Una "NotMilk" de la empresa chilena NotCo acompañaba al pan, leche y dulces en la mesa del candidato. Cabe recordar que esta semana el candidato habló contra la startup: “Tengo un debate con ellos porque no pueden promocionar el NotMilk, eso no es leche. Nosotros necesitamos potenciar leche natural de vaca feliz que se alimenta en la pradera”.

